Rudy De Leeuw reageert op uithaal De Wever: “Een slag in het gezicht”

ABVV-kopman Rudy De Leeuw heeft gereageerd op het interview met N-VA-voorzitter Bart De Wever, dat vandaag in Gazet van Antwerpen verscheen. Daarin haalt De Wever scherp uit naar de vakbonden.

Geloven deze mensen zichzelf nog? Ze kijken echt alleen maar naar hun navel, niet naar de toekomst”, sneert De Wever in onze krant naar de leiders van ACV (Marc Leemans) en ABVV (Rudy De Leeuw).

“Het is opmerkelijk dat een voorzitter van een politieke partij persoonlijk zo laag uithaalt naar voorzitters van vakbonden”, schrijft De Leeuw in een officiële reactie op het interview met De Wever, meldt VRT.

“Met mezelf en collega Marc Leemans (ACV, red.) aan te pakken, pakt hij ook de vakbonden aan en met hen de honderdduizenden mensen - werkenden en niet werkenden - die elke dag heel erg hard hun best doen en het niet altijd gemakkelijk hebben. Dat is een slag in hun gezicht”.

“Portugese en Griekse toestanden”

De Wever vertelt in het interview dat de vakbonden overdrijven. “Wat als je hier met Portugese en Griekse toestanden zou zitten, dat je echt moet snijden? Dat je het zover laat komen dat je mensen niet wat minder bij geeft, maar dat ze echt een deel van hun inkomen moeten afgeven? Wat ga je dan zeggen? Terwijl zij er nu al priester Daens bijhalen in de discussies. Ik vind het zó belachelijk.”

“Wij staan voor alles wat de N-VA wil zien verdwijnen”

“Wij staan voor alles wat de N-VA wil zien verdwijnen”, aldus nog De Leeuw. “Voor betaalbare zorg, voor vaste contracten die zekerheid en een goed loon geven, voor waardige pensioenen… Kortom: voor een samenleving waar iedereen thuis is.”

“Mogen wij nog opkomen voor de lonen, de werkuren en pensioenen van de mensen?”, besluit de vakbondsman. “Wij gaan door. Mijn wereldbeeld is sociaal en socialistisch. Geen enkele uithaal zal het ABVV doen verhinderen om op te komen voor degenen die anderen laten vallen”.