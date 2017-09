Schrijver Jeroen Olyslaegers, winnaar van de Fintro Literatuurprijs, kijkt wekelijks met een saterblik naar zijn thuisstad Antwerpen

Ik zit achter een tafeltje in Tongeren, de oudste stad van Vlaanderen. Ik weet dat dit een slecht ­begin is voor een stadscolumn over Antwerpen. Kon dat nu echt niet ergens op de Leien beginnen in een ...