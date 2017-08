Populair radioprogramma ‘De Madammen’ verandert drastisch

Het was jarenlang een gevestigde waarde: ‘De Madammen’ op Radio 2 betekende tot voor de zomerstop presentaties van Anja Daems, Cathérine Vandoorne en Britt Van Marsenille, maar daar komt nu verandering in. De radiozender introduceert namelijk een ‘meneer’ bij de drie dames.

Vanaf donderdag 5 oktober zal Ish Ait Hamou de drie dames komen versterken. De voormalige choreograaf, auteur en storyteller trekt op pad om unieke levensverhalen in minireportages te gieten. Die levensverhalen bekwam Ish ruim een jaar geleden, toen hij een oproep plaatste op zijn sociale media-platformen om speciale verhalen met hem te delen. Uiteindelijk kreeg hij meer dan 150 openhartige mails en brieven vanuit het hele land. In de rubriek ‘Verhalen aan Ish’ zal de man elke donderdag in De Madammen een specifiek verhaal kaderen, inleiden en erop reflecteren. De man is ervan overtuigd dat op die manier anderen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Foto: © Geert Van Hoeymissen

“Ik geloof heel erg in de kracht van verhalen. Daarom ben ik blij dat we daarin een stap verder kunnen zetten. De verhalen raakten me, elk op een andere manier. Hoe meer ik ze las, hoe meer ik overtuigd was dat deze verhalen van onschatbare waarde zouden kunnen zijn voor andere mensen. Wat mij het meest is bijgebleven bij de gesprekken is dat de mens op zoek is naar een luisterend oor. Wat mij het meeste is bijgebleven bij de gesprekken is dat de mens op zoek is naar een luisterend oor, want enkel daar begint begrip. Het idee dat er naar jou geluisterd wordt, kan vaak een helend effect hebben”, besluit Ish.