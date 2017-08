Joy Anna van ‘Thuis’ naar Tokio: programma voor VPRO en ‘mysterieuze’ webserie

Op de Vlaamse televisie is Joy Anna Thielemans (25) al even niet meer te zien, maar achter de schermen is ze bezig met een nieuw programma voor de Nederlandse omroep VPRO en een internationale reeks die enkel online te zien is. Voor beide projecten reist de voormalige Thuis-actrice de wereld rond, waar ze als fervent reiziger wellicht niet rouwig om is.

Van 19 april 2017 is het geleden dat Joy Anna Thielemans nog op een Vlaamse zender te zien was. Ze was toen samen met Erik Van Looy, Jonas Geirnaert en Faisal Chatar te gast in Control Pedro, het programma ...