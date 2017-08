De Wever vlijmscherp tegen de vakbonden: Wie zorgt voor afkoeling?

Toen we Bart De Wever in het begin van de week interviewden, wist hij nog niet dat de spoorbonden weer eens gaan staken. Maar die stakingsaanzegging had hij niet nodig om vlijmscherp uit te halen naar de top van zowel de christelijke als de socialistische vakbond. Toen de bonden hun staking aankondigden, hadden ze dit interview nog niet gelezen. De uithaal van De Wever zal hen alleen maar aanmoedigen om met nog meer vuur actie te voeren. De hete herfst wordt elke dag heter. Wie of wat kan voor afkoeling zorgen? Want die zal nodig zijn om vooruit te geraken.

Bart De Wever is uitgerust teruggekomen van zijn reis naar de States en zet in deze krant de krachtlijnen uit voor het volgende regeringsjaar. Aan de ene kant zal volgens hem de economie beter draaien dankzij het beleid van de regering en zullen er inkomsten worden gegenereerd uit de maatregelen van de tax shift en het zomerakkoord. Aan de andere kant zullen we verder moeten bezuinigen om de begroting op orde te houden en niet te ver af te wijken van de Europese norm. Die bezuinigingen ziet De Wever vooral gebeuren in de pensioensector en in de sociale zekerheid. In de pensioenen moet dat volgens hem ook nog eens snel gebeuren. Elke dag dat je daar niets aan doet, loopt de rekening op. De kosten van de sociale zekerheid worden elk jaar vanzelf groter. Dus ook daar moeten we ingrijpen.

Rekenkundig klopt het allemaal. Het geld moet van ergens komen. En een politicus die staat voor een liberaal economisch beleid, moet dit soort ingrepen verdedigen. Maar achter elk cijfer zitten mensen. En die worden in een samenleving als de onze vertegenwoordigd door de vakbonden. Die moeten waken over het sociale welzijn van de werknemers, de werklozen en van mensen die leven van een andere uitkering. Die bonden functioneren het best als ze over een zo groot mogelijk draagvlak beschikken. En dat slaan ze met deze spoorstaking compleet aan diggelen.

De treinreiziger zou hun bondgenoot moeten zijn in de strijd voor een socialer beleid. De bonden maken er hun vijand van, gedreven als ze zijn door een machtsstrijd met de politiek, veel meer dan door een oprechte bezorgdheid voor de mensen.

Deze staking zal die mensen geen stap vooruit helpen, net zoals de uitval van De Wever naar de bonden de bezuinigingen niet gemakkelijker zal maken. Electoraal gesproken kan het hem wat opleveren, en zijn ergernis is zeer begrijpelijk. Maar het is allemaal olie op het vuur van de sociale strijd. De aanvallen, de stakingen, het is allemaal tijdverlies op onze weg naar een hervorming van de pensioenen en een degelijke en betaalbare sociale zekerheid. Het is de hoogste tijd voor overleg en gezond verstand. Wie komt het eerst uit zijn loopgraaf?