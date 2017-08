Onweer blaast bomen om en rukt dakpannen af

Arendonk / Oud-Turnhout - Het onweer dat gisteravond tussen 18 en 19u over de Kempen trok, richtte vooral in het noordoosten schade aan.

In de Waterstraat in Oud-Turnhout waaide een boom om die meteen ook de elektriciteitskabel afrukte. In een tuin op de Vrijheid waaide een boom op de achterbouw van een woning (foto), gelukkig zonder veel schade. In de Torenstraat rukte de wind wat dakpannen van een horecazaak af, in Rennen waaide het dak van een veranda. Bij de windvlagen en overvloedige regenval waren er gelukkig geen gewonden te betreuren.