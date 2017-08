Lieven Scheire zoekt ‘oplosbare’ problemen voor nieuw Canvas-programma

Lieven Scheire (36) zit niet stil. De man die weldra opduikt in het VTM-programma Het Lichaam van Coppens en dit voorjaar ook een wetenschappelijk-humoristisch spelprogramma voor die zender maakt, zoekt voor een nieuw Canvas-programma mensen voor wie een uitvinding op maat een grote verbetering van hun levenskwaliteit zou betekenen.

Beeld je een uitvinding in die een kind met een beperking voor het eerst kan laten fietsen of een virtuele tuin voor een stadswijk die geen toegang heeft tot de groene ruimte. Wie zo’n probleem heeft of ziet, kan het signaleren via redactie@sputnik.be.