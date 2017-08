Dochter Marina werkt ‘nieuwe’ opnames van Eddy Wally af

De archieven van Eddy Wally gaan open. In november, goed anderhalf jaar na zijn overlijden op 83-jarige leef- tijd, verschijnt onuitgegeven werk van de charmezanger op plaat. Het is dochter Marina (60) die haar schouders onder het project zet.

De fans moeten evenwel niet meteen ‘traditionele’ Wally-nummers verwachten. “Het was mijn vaders wens dat ik de opnames die nog in de schuif lagen, zou afwerken. Aan de meeste liedjes zal ik een eigen touch geven: ik zal meezingen en er duetten van maken. Die zanglijnen blik ik in september in. Op die manier wordt het een soort eerbetoon”, aldus Marina. Daarna wordt gekeken of er in de toekomst nog meer onuitgegeven werk van Eddy Wally zal uitkomen.

Marina Wally, die lang haar vader ondersteunde en sinds zijn dood zelf aan een carrière timmert, deelt sinds kort ook het podium met zanger Martin Melro. De twee hebben een liveformule uitgewerkt en overwegen nu een single samen.

Melro, een Nederlander die in België woont, is nochtans niet onbesproken: hij werd in 2014 door het Nederlandse programma Undercover ontmaskerd als oplichter en fantast en verscheen al meermaals voor de rechtbank. “Ik ken zijn reputatie”, zegt Marina. “Maar we hebben tot nog toe steeds correct samengewerkt en alle betalingen zijn altijd netjes verlopen.”