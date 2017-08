Dertig cakes in één aflevering ‘Bake off’: wie eet dat allemaal op?

Dertig cakes werden er gisteren geserveerd in de eerste aflevering van Bake Off Vlaanderen, het nieuwe bakprogramma met Wim Opbrouck op Vier. Dan rijst de vraag: wordt al dat gebak opgegeten, weggegeven of weggegooid?

Met tien kandidaten die elk een rolcake, een savarin (een cake met siroop en slagroom) en een “verrassingscake’’ moesten klaarmaken, leverde de eerste aflevering van Bake Off Vlaanderen heel veel cake op.

De twee juryleden proefden uiteraard van elke cake en ook de kandidaten namen graag een hapje van de concurrentie, maar dan nog blijft er veel gebak over.

Gebak weggeven mocht niet vanwege de voedselveiligheid: heel wat baksels staan vrij lang uit de koelkast en onder lampen om zogenaamde “beauty shots” te maken, extra beelden die gebruikt worden om de aflevering kleur te geven. Af en toe belandde er wel een taart bij de buren van het Kasteel van Schoten, waar Bake Off Vlaanderen in de tuin werd opgenomen. In die tuin was een ‘bakdorp’ gebouwd met tent, sanitair, afwasruimte, kantoor, refter, bezoekersruimte en technische kamer.

Het grootste deel van de baksels verdween in de magen van de mensen áchter de camera: de ploeg telde liefst 45 mensen. Elk lid van die ploeg had een vork met zijn of haar naam op, zodat er geen vorken zouden rondslingeren op de set. Alle overschot van ingrediënten werd na de opnames meegegeven aan de kandidaten.