Opnieuw grote werf op komst in wijk Nekkerspoel

Mechelen - In de wijk Nekkerspoel in Mechelen wordt vanaf midden oktober opnieuw een grote werf opgestart. Vanaf maandag 16 oktober gaat een aannemer van start met de tweede fase van de herinrichting van de Grote Nieuwedijkstraat.

De werf wordt opgestart aan de Kleine Nieuwedijkstraat, waarbij in fases wordt toegewerkt naar het reeds vernieuwde kruispunt met Caputsteenstraat aan bakkerij Opsinjoor. Vermoedelijk duren de werkzaamheden voor de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel en een nieuw wegdek een klein jaar.

Op maandag 18 september om 19u organiseert de stad een infovergadering om buurtbewoners te informeren over het project. De vergadering vindt plaats in de refter van het Lyceum. Na de deels vernieuwde Nekkerspoel- en Grote Nieuwedijkstraat is dit het derde grote project voor de Mechelse wijk.