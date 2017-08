Linkeroever - Vlaanderen wil tegen 2020 vijfduizend publieke laadpalen voor elektrische wagens installeren. Het Antwerpse aandeel bedraagt 272 laadpalen. Maar het is allesbehalve simpel om zelf een laadpaal aan te vragen, zo klaagt Frederik Saen van Antwerpen-Linkeroever aan.

Met de komst van de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen deed Frederik Saen zijn vervuilende diesel van de hand. Over enkele jaren zou hij er de LEZ niet meer mee in mogen. Hij schafte zich een Mitsubishi ...