Ravels - De organisatoren van de Pierenloop bieden alle deelnemers een gratis stimulerend middel aan dat niet op de dopinglijst staat: opzwepende livemuziek in de laatste rechte lijn.

Op de Pierenloop in Ravels, een van de populairste loopwedstrijden in de Kempense grensstreek, worden de lopers in de laatste kilometer op een perfect legale manier gestimuleerd om nog net dat tikkeltje ...