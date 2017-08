Spoel de schoolstart door met deze Kempense activiteiten

Nu ook het weer finaal de zomervakantie heeft uitgewuifd, verkeren we met z’n allen in de juiste stemming om het nieuwe schooljaar aan te vatten. Maar de Kempenaars hebben dit weekend eerst nog een paar festivalletjes en andere activiteiten te verteren voor ze zich op school kunnen concentreren.

1. De stop eruit!

Wat: Met een gratis zwemfestijn trekt Mol de stop uit het openluchtzwembad Den Uyt. De laatste vakantiedag is meteen ook de laatste dag dat je kan zwemmen in het huidige openluchtzwembad. In 2018 blijft het openluchtzwembad één zomer dicht om in 2019 in gerenoveerde vorm opnieuw te openen. Het zwemfestijn omvat animatie zoals kinderdisco, jetskidemo, muzikale optredens en de Rode Duivels op groot scherm.

Praktisch: donderdag 31 augustus vanaf 10u in Den Uyt, Rode-Kruislaan 20 in Mol

Prijs: gratis

2. Gitannekesfoor

Wat: Zomerliefhebbers trekken het eerste weekend van september naar de Blauberg, die naar goede gewoonte omgetoverd tot een driedaags festival vol muziek, circus en gezelligheid.De naam doet het al vermoeden: de Gitannekesfoor baadt in een sfeer die nog het meest doet denken aan een heuse zigeunerkermis. Vuurspuwers, acrobaten, balkanbeats en kinderanimatie zorgen ervoor dat je je geen moment verveelt.

Praktisch: vrijdag 1 (17u), zaterdag 2 (12u) en zondag 3 september (12u) in de Witputstraat in Blauberg-Herselt.

Prijs: tickets in voorverkoop kosten 14 euro (vrijdag) of 16 euro (zaterdag/zondag), combitickets 40 euro. Aan de kassa betaal je 20 of 25 euro voor een dagticket en 50 euro combi. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee

3. Rozenberg Lichtstoet

Wat: Ongeveer 23 praalwagens dompelen je tijdens deze 133ste editie van de legendarische lichtstoet onder in een opwindende sfeer van romantiek, fantasie, adembenemende (licht)technologie en levendige kleuren.

Praktisch: zaterdag 2 september vanaf 20.45u in de omgeving van de Rozenberg in Mol

Prijs: 7 euro

4. Vennenfestival

Wat: Tijdens het Vennenfestival kan je komen genieten van het prachtige Turnhoutse Vennengebied. De organisatie zet verschillende wandelingen met of zonder gids en een kruidenworkshop op. Je kan kennis maken met de verschillende partnerorganisaties op de streekmarkt en genieten van de gezellige sfeer!

Praktisch: zondag 3 september vanaf 11u aan de Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 28 in Turnhout

Prijs: gratis

5. Westerlo Parelt

Wat: Westerlo Parelt is een combinatie van de Rietfeesten (live muziek, folkloreoptredens en volksdans), een vaste waarde op de eerste zondag van september en de schilderswandeling van Toerisme Westerlo die voorheen in de norbertijnenabdij van Tongerlo doorging op de laatste zondag van augustus. Zij vertonen hun creativiteit nu aan Toerisme Westerlo en ’t Riet.

Praktisch: zondag 3 september vanaf 14u aan Toerisme Westerlo, Sint-Lambertusstraat 4 in Westerlo

Prijs: gratis

6. Boerkesfeest

Wat: Het boerkesfeest is een typisch Kempens dorpsfeest met straatanimatie, leuke theatervoorstellingen en nostalgische kermisattracties. Je actief uitleven kan tijdens de boerendart en de volksspelen. Of heb je het liever iets rustiger? Geniet dan van de volkse ambiance, muziek en roofvogelshow.

Praktisch: zondag 3 september vanaf 12u op het pleintje aan Beilen in Onze-Lieve-Vrouw-Olen

Prijs: gratis

7. Pret oep de Mèt

Wat: Arendonk Fjèst! organiseert voor de 5de keer terrastheater op en rond de markt van Arendonk. Zet u op een van de tien terrassen en geniet van gratis theater-spektakel. Meer dan twaalf theatergroepen nemen deel.

Praktisch: zondag 3 september vanaf 13.30u op de Markt in Arendonk

Prijs: gratis

8. Multiculturele happening

Wat: Laat je meevoeren naar het Verenigd Koninkrijk… en geniet! Voor het vijfde jaar op rij organiseren de Cultuurraad Dessel en het gemeentebestuur de succesvolle Multiculturele Happening, dit jaar rond het thema Verenigd Koninkrijk. Tussen talrijke optredens van Desselse verenigingen kunnen de aanwezigen genieten van multiculturele hapjes en drankjes aangeboden door verenigingen aangesloten bij de Cultuurraad.

Praktisch: zondag 3 september vanaf 13.30u in administratief centrum De Plaetse, Hannekestraat 1 in Dessel

Prijs: gratis

9. Kraamfestival

Wat: Kasterlee opent zijn gloednieuwe ontmoetingscentrum met een kraamfestival: verenigingen stellen zichzelf voor via allerlei infostands, er zijn verrassende activiteiten voor jong en oud en ook het nieuwe café De Pit laat zich ontdekken.

Praktisch: zondag 3 september vanaf 11u in het Ontmoetingscentrum, Binnenpad 2 in Kasterlee

Prijs: gratis