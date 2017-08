Kleuters knippen het schooljaar in gang

Ranst - Ouders en kleuters openden gisteren al het nieuwe schooljaar van De Knipoog. De kleuters van vier en vijf gaan naar de kikkerklas en de jongens en meisjes die drie en twee en een half jaar geleden werden geboren starten in de vlinderklas.

De opening van de kleuterafdeling van De Knipoog in Ranst is bijzonder omdat er voor het eerst kleuters in de Schoolstraat terecht kunnen. Een optie die meteen voor 29 ouderparen aantrekkelijk genoeg was om hun kinderen in te schrijven in De Knipoog. De mama en papa van Milan en Mattis Vanzurpele geven toe dat ze lang getwijfeld hebben. “De kleine klassen en de aandacht die de juffen aan de kinderen kunnen geven heeft ons overtuigd. We kregen een aparte rondleiding omdat we niet op de open deur waren en we voelden echt dat de kinderen zich hier thuis kunnen voelen.”

Een gelijkaardig verhaal vertellen Bart en Tinne Verstraete. “Vooral onze Pepijn is nogal timide en die loopt wat verloren in een grote school. Hij gaat naar de kikkerklas en Jasmijn komt in de vlinderklas. Ze zien er echt naar uit.”

Die kleinschaligheid wil de school behouden en daarom wordt van elke leerjaar maximaal één klas georganiseerd. Als er 24 kinderen in een klas zitten stoppen de inschrijvingen..

Na de gebruikelijke toespraken mochten de twee nieuwe kleuterjuffen hun kinderen aan het publiek voorstellen. Ze vergeleken hun kindjes met bloembollen die met liefde tot volle ontplooiing komen. Dan werden de kinderscharen bovengehaald want bij een opening hoort ook een lintje knip moment. De kinderen die dat wilden mochten samen met burgemeester Lode Hofmans( Open Vld) het papieren lint knippen.