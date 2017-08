Opmerkelijke transfers in Proximus League: Cercle haalt international, Lierse laat smaakmaker vertrekken

Met de deadline in zicht gebeurt er ook heel wat in de Proximus League. Zo versterkte Cercle Brugge zich nog met een international en laat Lierse een smaakmaker vertrekken.

Cercle Brugge heeft zich versterkt met de Montenegrijnse international Aleksandar Sofranac. Dat hebben de Bruggelingen woensdag bekendgemaakt. De 26-jarige verdediger komt transfervrij over van het Kroatische HNK Rijeka en ondertekent bij Cercle een contract voor een seizoen met een optie op een tweede jaar.

“Aleksandar heeft al een pak internationale ervaring en die zullen we bij Cercle goed kunnen gebruiken”, reageerde technisch directeur François Vitali. “Hij was vandaag al aanwezig op de training en we hopen dat hij snel inzetbaar is.”

Cercle, dat afgelopen lente door de Franse kampioen AS Monaco overgenomen werd, toonde zich deze zomer erg bedrijvig op de transfermarkt. De Vereniging, die met de nodige ambitie aan het nieuwe seizoen begonnen is, telt na drie speeldagen zes punten.

Lierse laat Zizou naar Moreirense vertrekken

De Egyptische middenvelder Ahmed Sayed, beter gekend als Zizou, verlaat SK Lierse na meer dan tien jaar voor de Portugese eersteklasser Moreirense. Dat hebben de Pallieters woensdag bekendgemaakt. De 21-jarige Zizou zette in Portugal zijn handtekening onder een overeenkomst voor drie seizoenen.

Zizou is een product van de Wadi Degla JMG Academy, die sinds vorig jaar volledig is opgegaan in SK Lierse, en verdedigt de kleuren van de Pallieters al sinds 2006. De polyvalente middenvelder speelde 77 wedstrijden voor Lierse, waarvan 27 in de Jupiler Pro League.

Vorig seizoen werd Zizou al sinds januari uitgeleend aan Madeira in de Portugese tweede klasse. Daar liet de Egyptische jeugdinternational met twee doelpunten in dertien wedstrijden een positieve indruk na.