Premies voor Rode Duivels dalen tot 40 procent

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Rode Duivels hebben een akkoord bereikt inzake de premies van de spelers. Dat laat de KBVB weten in een persbericht.

De discussie over de premies sleept al een hele tijd aan. Het vorige akkoord kwam in de aanloop naar het WK 2014 in Brazilië tot stand en werd nog door toenmalig CEO Steven Martens onderhandeld. De hoge premies brachten de bond financieel in slechte papieren en de huidige bondstop wilde de premies dan ook gevoelig verlagen.

Nu is er een akkoord dat loopt tot en met het WK 2022, zo bevestigt de Belgische bond. “Het akkoord kwam tot stand na diverse onderhandelingsrondes waarbij beide partijen naar elkaar zijn toegegroeid”, luidt het.

Kwalificatiepremie

De spelers zijn akkoord gegaan om de kwalificatiepremie voor het WK 2018 met 40 procent te verminderen (132.000 euro per speler in plaats van 220.000 euro). Vanaf de volgende rondes leveren Hazard en co 15 procent in. Ook de premies voor het EK 2020 en het WK 2022 werden vastgelegd. Met het bereikte akkoord zal de KBVB naar verluidt 2 tot 2,5 miljoen euro besparen.

“Voetbalbond en spelersgroep toonden begrip en respect voor elkaars standpunten waardoor tot eenieders voldoening een oplossing werd gevonden en waarbij de spelers een belangrijke inspanning doen in het belang van het Belgisch voetbal”, luidt het persbericht. “De KBVB is de spelersgroep bijzonder erkentelijk dat ze zich positief heeft opgesteld en verheugt zich op een succesvolle samenwerking met het oog op de komende grote toernooien.”

“Band met supporters aanhalen”

Tijdens een persbabbel woensdag bracht Vincent Kompany de premiers ter sprake. “We moeten de band met de fans weer aanhalen. We hebben een tijd te veel gedaan voor de sponsors en te weinig voor de supporters.”

“De spelers waren al een jaar geleden bereid om in te leveren maar de manier waarop we toen door de KBVB benaderd werden, werkte averechts. De voorbije maanden verliepen de gesprekken in een veel betere sfeer. Met resultaat.”

Fellaini was niet aanwezig op de training van woensdag. Hij ondervindt lichte hinder aan de kuit. Normaal gezien moet hij wel fit geraken voor de wedstrijd van donderdagavond.