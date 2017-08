Concurrent van Thomas Meunier bij PSG op weg naar Tottenham Hotspur

De Ivoriaanse international Serge Aurier van de Franse landskampioen Paris Saint-Germain heeft van de Britse autoriteiten groen licht gekregen om in Engeland aan de slag te gaan, zo vernam het Franse nieuwsagentschap AFP woensdag bij de entourage van de speler.

De voorbije dagen zat de transfer van de 24-jarige Aurier muurvast omdat de rechterflankverdediger nog op een werkvergunning moest wachten. Nu deze verkregen is, staat niets een transfer naar Tottenham Hotspur nog in de weg, zo klinkt het bij zijn entourage. De Spurs zouden 25 miljoen euro op tafel leggen om de concurrent van Rode Duivel Thomas Meunier bij PSG weg te plukken, met daarbovenop nog eventuele bonussen. In Londen zou Aurier een contract voor vijf seizoenen ondertekenen en zo ploegmaat worden van Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé.

Bij PSG was het na de komst van de Braziliaan Dani Alves duidelijk geworden dat er voor Aurier geen plaats meer was. Vorig seizoen verloor de Ivoriaan al de concurrentiestrijd van Meunier, in de voorbereiding van dit seizoen mocht hij niet mee op trainingskamp. Bij de Spurs moet hij de opvolger worden van de naar Manchester City vertrokken Kyle Walker.