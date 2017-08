580 kilo cocaïne onderschept

Luchtbal-Rozemaai - In de Ecuadoriaanse havenstad Guayaquil is afgelopen weekend bijna zeshonderd kilogram cocaïne onderschept. Het goedje was bestemd voor de haven van Antwerpen.

Gespecialiseerde politieteams begonnen zondagmiddag aan de controle van verschillende containers in de haven van de Ecuadoriaanse stad Guayaquil. In een container die verzonden zou worden door een bedrijf dat bananen exporteert, troffen de drugsspeurders 582 pakken drugs aan. Na controle bleek het om cocaïne te gaan, 580 kilogram van het witte poeder werd gewogen.

De drugs zaten in een container die klaarstond om aan boord van het schip MSC Vaishnavi R verscheept te worden. Dat schip vertrok maandagochtend in Guayaquil. Volgens de Ecuadoriaanse politie had de container als eindbestemming de haven van Antwerpen. De drugsvangst leidde tot de arrestatie van Carlos Alejandro B. S., de verantwoordelijke van de exportfirma die de bananen wilde verschepen.

Bij een andere actie in de haven van Guayaquil werd afgelopen weekend ook al dertig kilogram cocaïne aangetroffen. Die partij drugs was bestemd voor Rotterdam.