‘Grote broer’ Eden Hazard: “Ik ga Kylian helpen bij Chelsea”

Eden Hazard krijgt bij Chelsea het gezelschap van zijn jongere broer Kylian (22), die werd weggehaald bij Ujpest Dosza. Hij zal er voor de beloften spelen.

“Ik zal hem helpen”, aldus de aanvoerder van de Rode Duivels. “Hij had het wat moeilijk en daarom heb ik gevraagd of hij niet bij ons kwam spelen. Indertijd hebben we het met Thorgan ook zo gedaan. Hij kwam ook bij Chelsea spelen en zie waar hij nu staat. Ik hoop dat het met Kylian dezelfde kant opgaat. Het is nu even weer op niveau komen en misschien kan hij tijdens de wintertransferperiode weer vertrekken naar een andere club. Of ik een babysitter zocht? Met mijn drie kinderen moet je een stevige beer zijn om op hen te babysitten.”

“Ik heb drie moeilijke maanden gehad. Ik moest alleen revalideren toen iedereen met vakantie was. Maar nu ben ik blij om terug te zijn.” Hazard speelt tegen Gibraltar maar het is nog niet zeker dat hij tegen Griekenland speelt. “Dat is nog afwachten. Als het goed gaat tegen Gibraltar en ik heb nergens last van, dan speel ik misschien ook wel mee tegen Griekenland. Maar dat weet ik nu nog niet.”