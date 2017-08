Ongevallen op Ring afgehandeld maar nog lange files op E17, E19 en A12 richting Antwerpen

Op de Antwerpse Ring is woensdagnamiddag rond 14.35 uur een ongeval gebeurd ter hoogte van Borgerhout, in de richting van Nederland.

Het kwam er tot een botsing tussen twee wagens. De Opel tikte na een inhaalmanoeuvre met een vrachtwagen een andere auto aan. Die tweede auto ging over de kop en kwam terecht op zijn dak.

Twee ziekenwagens kwamen ter plaatse. Er zouden vier gewonden zijn gevallen. De linker- en middenrijstrook waren versperd.

Wat later gebeurden er op de Ring ter hoogte van Antwerpen-Zuid, Berchem en Borgerhout nog drie ongevallen richting Nederland. Er raakte telkens één rijstrook versperd, maar deze ongevallen werden snel afgehandeld. Rond 16.15 uur was ook het ongeval waarbij twee rijstroken versperd waren, afgehandeld.

De hinder is nog altijd groot. Niet alleen op de Ring richting Nederland maar ook op de E17, E19 (vanuit Kontich) en A12 richting Antwerpen. De Liefkenshoektunnel is in de richting van Nederland tolvrij gemaakt tot 17.05 uur. “Je verliest er ruim een uur tussen Antwerpen-West en het ongeval”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum. Wie van Gent naar Hasselt moet rijdt beter om via Brussel.