Antwerps slachthuis krijgt vergunning voor Offerfeest

Antwerpen 2060 - Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) gaf vandaag groen licht aan het slachthuis aan de Lange Lobroekstraat in Antwerpen. In het slachthuis zullen vanaf vrijdag met het Offerfeest schapen ritueel worden geslacht.

Dit slachthuis was vorig jaar opgericht door het burgerplatform Offerfeest Antwerpen als reactie op het Vlaamse verbod om nog langer onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren.

Ook na het Offerfeest zal het slachthuis, in tegenstelling tot afgelopen jaar, in werking blijven. Daardoor moet naar aanloop van het Offerfeest in 2018 niet meer de volledige procedure worden doorlopen voor de opstart van een slachthuis.

Na 2018 komt er een algeheel verbod op onverdoofd slachten.