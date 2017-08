Zo blijft je handtas langer mooi

Een degelijke handtas is een investering waar je zo lang mogelijk plezier van wil hebben. Vergeet vlekken, slijtage en riempjes die beginnen doorhangen. Met deze tips blijft je handtas langer mooi!

Vlekken en geurtjes verwijderen

Elke dag starten met een propere handtas? Ga dan elke avond met een droge doek over de buitenkant en met een kledingroller over de binnenkant. Zet je tas niet te veel op de grond en zorg dat er niets kan uitlopen.

Toch een vlek op je handtas? Warm water en zachte zeep, babyshampoo bijvoorbeeld, werkt perfect bij een lederen exemplaar. Een stoffen tas maak je best schoon met enkel water en een zachte doek.

Heb je last van onaangename geurtjes in je handtas, leg er dan een zakje bakpoeder in, laat het een nachtje liggen en je zal merken dat het poeder de geur heeft geabsorbeerd.

Shape it up

Om te voorkomen dat je handtas haar vorm verliest, kan je haar best “opvullen”. De originele vorm behoud je door er voldoende propjes krantenpapier, zakdoekjes of toiletpapier in te steken.

Je tas behoudt haar vorm het best als je ze plat neerlegt, dus bewaar ze in een stoffen zak of kussensloop. Hang je tas nooit zomaar aan een kapstok, maar hang ze aan twee haakjes in plaats van één zodat het hengsel niet gaat vervormen of doorscheuren.

Gun je tas wat welverdiende rust

Een tas die te veel gewicht moet meezeulen, verslijt aanzienlijk sneller. Hou het gewicht tot een minimum en probeer de inhoud te spreiden. Je neemt beter nog een extra tasje mee dan een doorhangend, loodzwaar exemplaar.

Eerste verschijnselen van slijtage? Probeer er zo snel mogelijk iets aan te doen. Vervang de ritsen, riempjes en verstevig de bodem door er een extra laagje karton in te leggen.

Gun je handtas tot slot af en toe wat rust. Probeer daarom voldoende af te wisselen. Nog een excuus nodig om een nieuwe handtas te shoppen?