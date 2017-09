Ranst - De vzw Gouden Handen Ranst die inwoners uit de vier deelgemeenten creatief wil stimuleren start in september met een kookcursus.

In groepjes van een vijftal deelnemers worden er maandelijkse kooksessies gegeven door Claire Neys. Op woensdag 6 september om 18.30u start de eerste sessie in het lokaal in de Ranstse Valkenlaan 1.. De recepten zijn vrij makkelijk en seizoensgebonden. U betaalt 45 euro en daar zijn aperitief, wijn, koffie en de ingrediënten inbegrepen.

http://claireneys@hotmail.com