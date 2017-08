20 hectare bos van Den Aard is nu openbaar domein

Herentals - Kempens Landschap koopt met de steun van de stad Herentals een stuk bos van de familie de Ghellinck. Het perceel ligt tussen Duipt en Lankem in Noorderwijk (Herentals). Het gaat om bijna 20 hectare bos dat publiek toegankelijk wordt.

De familie de Ghellinck ondertekende gisteren in de Lakenhal de verkoopakte. Het natuurgebied van 16,5 hectare – in de volksmond ‘de bossen van Den Aard’ – grenst aan 2,7 hectare landbouwgrond, samen goed voor 19,2 ha open ruimte die nu ook toegankelijk is voor wandelaars. Het bosgebied gaat om een stuk groen dat nog een stuk Ferrarisbos is, een bos dat al op Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden uit 1771-1778 stond.

Bosbeheersplan

Kempens Landschap kocht de bossen en het landbouwperceel aan voor 435.000 euro. De stad Herentals draagt daarvan 20%, dus 96.315 euro. De vzw Kempens Landschap is opgericht om via gerichte aankopen en beheer het natuur- en cultuurpatrimonium en de daarbij horende open ruimte in de provincie veilig te stellen.

“We willen de oude beukendreven opwaarderen en openstellen voor wandelaars en fietsers, waardoor de natuur en het landschap een recreatieve meerwaarde krijgen”, zegt gedeputeerde Peters Bellens, covoorzitter van Kempens Landschap.

“Het bosbeheer gebeurt aan de hand van het bosbeheersplan in samenwerking met Bosgroep Zuiderkempen. Lokale boeren bewerken de velden en akkers. Samen met deze partners en het stadsbestuur maken de provincie en Kempens Landschap van dit openruimtegebied een pareltje voor alle stille genieters. Wie weet kunnen we later ook nog een rol spelen om het kasteeldomein zelf te bewaren als erfgoedsite.”