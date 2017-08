Na foto van lachend varken dat gered wordt van overstromingen, barst er een hilarische Photoshop battle los

Ook in China zorgen overstromingen voor natuurgeweld. In Yibin probeerden de hulpdiensten met man en macht alle mensen en dieren te redden van het water. Eén van de varkens zijn mondhoeken krulden omhoog tijdens de reddingsactie, wat een opmerkelijk foto opleverde. Het lijkt wel alsof het dier aan het glimlachen is.

Het beeld verspreidde zich als een lopend vuurtje over het sociale netwerk Weibo. Hoewel sommige mensen twijfelde of het beestje al dan niet al onder handen was genomen door Photoshop, besloten ze dat er toch nog wat betere - en vooral grappigere - versies van de foto’s konden gemaakt worden.

Het originele beeld doet ons al glimlachen. Foto: Weibo

Maar een face swap ziet er ook niet slecht uit. Foto: funkyjunk/Imgur

De kaskraker Saving Private Ryan zal verbleken als er hier een film van uitkomt, zo vinden de Photoshoppers. Foto: jtwar/Imgur

Sommigen hopen dat hij nu naar de vrijheid vliegt. Foto: avisiongame/Imgur