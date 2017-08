Stopbord van opzichter aan schoolpoort negeren? 174 euro boete

Wie het stopbordje van een opzichter aan de schoolpoort negeert, riskeert in Brugge straks een boete van 174 euro.

Omdat de vrijwilligers het beu zijn dat hun richtlijnen niet gerespecteerd worden door automobilisten en voetgangers, gaat de politie van Brugge vanaf vrijdag al dan niet in burger patrouilleren aan de schoolpoorten, zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “Wie het stopbord negeert, wordt dan geverbaliseerd”, zegt Van Nuffel. “De processen-verbaal zullen niet zonder gevolg blijven. We hebben een afspraak gemaakt met het parket: als er voldoende dossiers zijn, komt er een themazitting en moeten de overtreders voor de rechter verschijnen.”

De maatregel wordt niet door iedereen geapprecieerd. “Als we de politie inzetten om ander personeel met een bevoegdheid op te volgen, dan zijn we verkeerd bezig. Iedereen moet gewoon zijn bevoegdheid daadwerkelijk uitoefenen, anders kunnen we er beter gewoon zelf staan”, zegt hoofdcommissaris Nicholas Paelinck, vicevoorzitter van de overkoepelende Vaste Commissie van de ­Lokale Politie (VCLP).