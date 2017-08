KV Mechelen huurt Ganvoula van Anderlecht

KV Mechelen heeft zijn extra aanvaller beet. Het huurt Sylver Ganvoula van Anderlecht.

In het begin van de zomermercato was Ganvoula al target nummer één bij Malinwa. Coach Yannick Ferrera zei toen ook al dat de aanvaller het ideale profiel had - groot, (kop)sterk en balvast. Toen mocht de 21-jarige Congolese spits nog niet weg bij paars-wit, omdat hij op training indruk maakte.

Met enige vertraging trekt Ganvoula nu toch naar Mechelen, waar hij een jaar geleden trouwens al ging praten, voor hij bij Westerlo belandde. Hij moet ervoor zorgen dat de ploeg van Ferrera efficiënter wordt en dat de middenvelders makkelijker aansluiten.

De voorbije dagen ging KV ook voor goaltjesdief Jérémy Perbet van Club Brugge, maar de keuze viel dus toch op Ganvoula.