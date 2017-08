VIDEO. Kleurrijke fietsen in Aa beland

Oud-Turnhout - Enkele van de fietsen die langs de Steenweg op Oosthoven in Turnhout staan, zijn afgelopen weekend in de Aa gegooid. Noch de politie, noch de buurt neemt verdere stappen.

Sinds het begin van de zomervakantie staan er meer dan honderd kleurrijk geschilderde tweewielers langs de Steenweg op Oosthoven. Met het gezamenlijk project willen de bewoners de straat opfleuren en tegelijk autobestuurders herinneren aan hun snelheid.

“Afgelopen weekend zijn een zestal van de fietsen in de Aa beland”, zegt Ivo Van der Steen, lid van de werkgroep Steenweg op Oosthoven. De politie gaf de melding door aan de buurtbewoners, die de stalen rossen opvisten en terugplaatsten. “Allicht gaat het om een kwajongensstreek van uitgaande jeugd. Spijtig dat het gebeurd is, maar we tillen er niet te zwaar aan. Een tijd geleden stonden de fietsen op het pleintje ondersteboven. Een project langs de openbare weg is gevoeliger voor dat soort dingen.” Ook de politie van Oud-Turnhout geeft aan dat andere zaken een hogere prioriteit hebben.

Afgezien van de kwajongensstreken zijn er alleen maar positieve reacties op het initiatief. “We krijgen complimenten van mensen die passeren en de buurtbewoners hebben al aangegeven dat ze volgende zomer nog actiever betrokken willen worden.”