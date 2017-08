E313 dicht na vals bomalarm: ‘‘Het pakket zag hyperrealistisch uit en was zeker geen ­boterhammendoos van K3 ’’

Een uur lang is gisteren de snelweg E313 tussen Beringen en Tessenderlo in beide richtingen afgezet, voor een verdacht pakket “dat er heel realistisch uitzag”. Uit ­goede bron vernam uw krant dat het pakket een “oefenbom” zou zijn, toebehorend aan het leger. De politie onderzoekt nu hoe het pakket op de snelweg kon terecht­komen. Door het incident ontstonden veel files, ook op secundaire wegen in de Kempen.