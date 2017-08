Swanepomp herrijst aan voet van berg

Heist-op-den-Berg - De pas gerestaureerde Swanepomp werd gisteren deels teruggeplaatst aan de voet van de berg in Heist-centrum. Vandaag wordt de smeedwerken kroon er terug bovenop geplaatst.

Nadat de onderste steen, die naar schatting zo’n 800 kilo weegt, dinsdagochtend terug op zijn plaats lag, werd de rest er nadien als een grote puzzel bovenop gestapeld. Morgen keert de smeedwerken kroon nog terug naar het monument, bijna letterlijk als kers op de taart.

Heistenaars Bob De Mulder en Josée Winckelmans volgden de werken vanop het terras van Café ’t Hoekske. “Toen we zagen dat de pomp werd teruggeplaatst, kozen we meteen een stoel uit om alles te volgen”, knipoogt De Mulder. “De Swanepomp is een belangrijk monument voor onze gemeente. Ik ben blij dat ze er terug staat, want het oogde maar kaal zonder. Nu ben ik vooral nog benieuwd naar de kroon. Ik kom morgen opnieuw kijken”, verzekert hij.

De restauratie van de historische pomp werd uitgevoerd door de Heistse Academie, op vraag van de gemeente. Docent beeldhouwen Patrick Van Rensbergen nam het project in handen, samen met collega Rafaël Vergauwen van de academies van Hoboken en Arendonk. Een aantal Heistse leerlingen stak de handen mee uit de mouwen.

“Een grote sterkte van dit project is dat onze Academie zich op deze manier niet enkel beperkt tot onderwijs, maar ook in de praktijk naar buiten treedt”, stelt schepen van Kunstonderwijs Eric Verbist (CD&V), die een kijkje kwam nemen. “Zo’n resultaat neerzetten is toch wel erg knap. Het bewijst bovendien dat de academie beschikt over erg bekwame mensen die perfect in staat zijn om schitterende kwaliteit te leveren.”