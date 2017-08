Site koppelt studentes aan rijke mannen

Vier jaar geleden lanceerde zakenman Sigurd Vedal (46) uit Noorwegen een datingsite voor overspel in België. Nu komt hij met een datingsite voor studentes en welstellende oudere mannen.

‘RichMeetBeautiful’, rijk ontmoet knap, heet het nieuwste bedrijfje van datinggoeroe Sigurd Vedal. Een jaar of tien geleden maakte hij een carrièreswitch van tv-producer tot manager van de site VictoriaMilan, voor ‘discreet overspel’. Ondertussen is die website in 33 landen actief, runt Vedal zijn bedrijf vooral vanuit Malta, met kantoren in Hongarije, Noorwegen en Brussel en maakt hij jaarlijks miljoenen euro winst.

Maar nu komt hij dus met zijn nieuwe project naar België en heel wat ander Europese landen. De insteek: rijke sugardaddy’s koppelen aan knappe studentes. “Studeren is niet goedkoop, daarom moeten veel studenten een lening aangaan om hun studies te betalen. Maar het lijkt erop dat de huidige generatie studenten het niet erg vindt om op een andere manier financiële steun en begeleiding te vinden”, klinkt het op de site van RichMeetBeautiful. En ook: “Het is moeilijk om je interesses te verkennen en te reizen naar verre en exotische bestemmingen, als je al moeite hebt om de huur te betalen. Laat de sugardaddy’s je ontstressen en je voorzien van financiële vrijheid om volop te genieten.”

‘Mentor’

Sigurd Verdal Foto: RR

Het woord escorte valt niet, maar komt wel heel dichtbij. “Toch niet”, beweert Sigurd Vedal zelf. “Dit is zeker geen prostitutie, dat weren we van onze site. Mensen koppelen alleen de begrippen seks en geld, maar er is meer dan dat. Het gaat om onafhankelijke avontuurlijke vrouwen die graag een intelligente man in de buurt hebben die een soort mentor kan zijn, die op etentjes trakteert en waar ze fijnzinnige gesprekken over kunst of andere zaken mee kunnen hebben. Vrouwen jagen tegenwoordig ook en intelligentie is het nieuwe sexy.”

Naar eigen zeggen wordt de site overspoeld met aanmeldingen van knappe studentes – “2.720 studentes per week” – van wie er ruim zevenhonderd van de Universiteit Antwerpen zouden komen. Dat betwijfelt Peter De Meyer van de UA. “Die statistieken zijn dubieus. In Leuven zouden zich maar tweehonderd studentes hebben ingeschreven, terwijl die universiteit drie keer groter is. De drie grote hogescholen uit Vlaanderen staan niet vernoemd, terwijl de kleine hogeschool van West-Vlaanderen wel vermeld staat. Het lijkt snel bij elkaar gegoogled. Volgens mij is het een goedkope marketingstunt.”