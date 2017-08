Eigenaar ‘redt’ oldtimer van 1927 uit brand in Wilrijk

Wilrijk - De prachtige oldtimer van Freddy Hendrickx (69) uit Wilrijk is dinsdag beschadigd door een brand. Dankzij zijn snelle reactie breidde het vuur zich niet uit naar zijn woning.

Al vijfentwintig jaar heeft Freddy Hendrickx uit de Daniël Herreynslaan zijn Citroën B14 uit 1927. Met veel zorg restaureerde hij hem tot in zijn oorspronkelijke staat. Hij werd zelfs met de hand geschilderd, zoals dat indertijd ook gebeurde. Maar toen Freddy hem dinsdagnamiddag wilde buitenrijden, ging er iets mis. “Ik zette hem in gang en plots stond hij in brand”, vertelt Freddy. “Ik sprong eruit en dacht aan de opleidingen die ik moest volgen toen ik nog werkte als vrachtwagenchauffeur. Ik reed met ADR-transport, dus gevaarlijke stoffen. Daar leerde ik dat de eerste twee minuten van een brand cruciaal zijn. Ik pakt meteen een brandblusser die gebruiksklaar stond en kon de vlammen doven. Maar goed ook, want de benzine stond in brand. Als de vlammen oversloegen op een van de rubberen banden, was het te laat.”

Maar Freddy kon dus erger voorkomen. Zijn huis heeft wel heel wat roetschade. De Citroën is er erger aan toe: de carburator is weggebrand en de verf is beschadigd. “Maar het is niet catastrofaal”, zegt hij. “Het valt wel te repareren. Maar eerst moeten we het huis weer in orde brengen. Het eerste poetswerk hebben we al gedaan, maar voor de rest zal ik hulp moeten inschakelen. Het belangrijkste is dat niemand gewond is geraakt.”