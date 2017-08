Willebroek - In mijn jeugd ben ik geslagen, met de haren tegen de grond gesleurd, gewurgd en buitengezet in de vrieskou. En nu moet ik betalen voor het rusthuisverblijf van mijn moeder. Dat is psychologisch zeer zwaar om te dragen”, zegt Ines Van Thurenhout (55) uit Tisselt.

De meeste ouderen die in het rusthuis terechtkomen, kunnen hun verblijf zelf betalen of krijgen spontaan financiële hulp van hun kinderen. “In 6 à 7% van de opnames in het rusthuis moet het OCMW financieel ...