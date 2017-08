Duitse springtuigen duiken op in Fort 4: parkwachter vindt munitie bij laagwater in gracht

Mortsel - De ontmijningsdienst van het Belgische leger DOVO rukte dinsdag uit naar Mortsel waar in de grachten van Fort 4 oude springtuigen waren gevonden.

Er dreigde geen onmiddellijk gevaar voor de omgeving, maar de munitie uit de oorlog werd wel afgevoerd om elders onschadelijk te worden gemaakt.

Het was één van de parkwachters die de ontdekking deed ter hoogte van de hoofdingang van Fort 4 op de Krijgsbaan. “Door de lage waterstand van de grachten rond het fort, komt er wel eens wat aan de oppervlakte drijven”, vertelt parkwachter Wouter Melens. “Ik had snel door dat het niet om het zoveelste flesje, wrakstuk of oude emmer ging.”

De parkwachter verwittigde meteen de politie die op haar beurt DOVO optrommelde. “Met zoiets kan uiteraard geen risico worden genomen”, klinkt het. En terecht zo bleek. DOVO zette de nodige duikers in en die haalden niet enkel een Duits projectiel uit het slib van de slotgracht. Er werden ook nog een ontstekingsmechanisme gevonden en een kleiner springtuig. “Dat projectiel dateerde uit 1939 en was niet afgevuurd, zo liet ik mij door de specialisten vertellen”, zegt de parkwachter. “Niet dat er meteen gevaar was voor wandelaars of dergelijke. Maar met zo’n tuig, waar wel degelijk een lading springstof in zit, weet je maar nooit. Dat kan wel degelijk nog ontploffen.”

Vandaar dat DOVO alles meepakte om het uiteraard nadien te vernietigen. “Wie zal het zeggen wat er allemaal in de grachten van dit fort ligt? Het is algemeen bekend dat er tijdens de oorlog wel af en toe eens wat werd gedumpt. Een groot deel werd destijds weliswaar opgeruimd. Maar vandaag blijkt nog een keertje dat niet alles is verwijderd. Nu, er ligt zo’n dikke laag slib in de grachten rond het fort dat een en ander goed verstopt blijft. Alleen bij laagwater steekt er zo nu en dan dus iets de kop op. We hebben trouwens ook heel wat oude flesjes gevonden, zelfs van brouwerijen uit de buurt. Best leuk om dat hier aan te treffen. In elk geval blijven we natuurlijk waakzaam. Je weet maar nooit.”