Minder bezoekers in De Mosten en Lilse Bergen

Lille -

Het mooie weer van de voorbije dagen was niet voldoende om de slechte dagen van de eerste helft van augustus te compenseren. “Juli was al niet denderend en de teller voor augustus staat op 21.500 personen”, zegt Fons Van Bael, directeur van de Lilse Bergen in Gierle (Lille). “Vandaag (gisteren, red.) was de drukste dag van de maand met bijna vijfduizend bezoekers. In totaal zitten we dit jaar aan 88.500 bezoekers. Dat is zo’n 12% minder dan het gemiddelde van de voorbije tien jaar tot eind augustus. Dat aantal wordt nog enigszins goedgemaakt door het schitterende voorjaar. In mei hadden we 140% meer bezoekers dan het gemiddelde van de vorige meimaanden en in juni was dat de helft meer. Vorig jaar kregen we nog heel wat zomerdagen in september, maar het is afwachten of dat dit jaar opnieuw het geval is.”