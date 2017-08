Hoe gek is Kim Jong-un?

Vergeet niet dat Kim Jong-un de executie beval van zijn eigen oom en van een halfbroer, terwijl zij voor zover bekend niet veel verkeerds hadden gedaan. Die extra waarschuwing gaf de Amerikaanse journalist David Andelman in een opiniestuk voor CNN. De sombere bemerking kan er nog wel bij, in deze akelige tweekamp met in de ene hoek Donald Trump, één en al grootsprakerig ego, en in de andere een jeugdige dictator die zich een soort van halfgod waant en van wie we niet weten hoe gek hij precies is. Om de boksring heen staan grootmachten als China en Rusland – aan de kant van Noord-Korea – en alle weldenkende landen en in het bijzonder Zuid- Korea en Japan aan de andere kant.

De reactie van Trump, nadat Noord-Korea een raket over Japan heen had geschoten, was nog meer dreigende taal: “Alle opties liggen op tafel.” Versta: we zijn tot alles in staat. De beperking van een woordenoorlog is dat je al snel op een punt komt waar nog krachtiger dreigementen niet meer mogelijk zijn. De vrees met iemand als Trump is dat hij geen loze praatjesmaker wil zijn en op een keer tot actie overgaat.

Er zijn maar twee fundamentele opties tegen Kim. Diplomatie of geweld. In het tweede geval kan niemand voorspellen wat de uitkomst zal zijn, tot welke roekeloze reacties Kim in staat is en welke gigantische menselijke tol misschien betaald moet worden. Kim heeft kernwapens, heel veel artillerie gericht op Seoel en het vierde grootste leger ter wereld.

In het eerste geval ga je moeten accepteren dat Noord-Korea lid wordt van de groep landen met nucleaire capaciteiten. Dat is zorgwekkend, maar tot vandaag heeft de doctrine van de wederzijdse afschrikking – wie mij aanvalt zal zelf nucleaire verschrikkingen ondergaan – altijd gewerkt. Aan de Russische bommen zijn we ook gewend geraakt. In tussentijd kun je altijd hopen dat er een verandering van regime komt in Noord-Korea, door een staatsgreep, een ongeluk, of welke omstandigheid ook.

De vraag is of eerder al een tiran met zo’n onbetrouwbaar karakter op de rode knop heeft kunnen duwen. De Libische dictator Kadhafi besloot na de Amerikaanse inval in Irak zijn nucleaire plannen op te bergen. Hij eindigde roemloos in een greppel na een lynchpartij. Naar verluidt heeft Kim Jong-un zich dat goed ingeprent.

Toch toont een expert als Tom Sauer, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen, zich niet zonder meer pessimistisch. “Wie zegt dat Noord-Korea niet net als alle andere landen opgenomen wil worden in de internationale gemeenschap?”, mailt hij. “Door ze constant te bedreigen en met sancties te bestraffen, duwen we hen verder in de hoek. Er is dringend behoefte aan een andere aanpak.” Nu Trump nog overtuigen.