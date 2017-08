Bewoners verbaasd over advies brandweer

Stabroek - Een grote groep bewoners van de Kleine Molenweg en Het Bos kwam uitleg vragen over een bouwproject in de buurt waarvoor de brandweer positief advies gaf.

Projectontwikkelaar Van Laerhoven wil in het binnengebied van Het Bos vijf eengezinswoningen bouwen. In de aanpalende Kleine Molenweg plant hij een appartementsgebouw. De buurt is tegen. “Het bouwterrein is niet toegankelijk voor hulpdiensten en brandweer door de te smalle toegangswegen. De nieuwe woningen zijn alleen te bereiken via een doorgangsweg. Onze buurt is nu al overbevolkt en met nog meer woningen wordt het probleem alleen groter”, zegt Roos Maes namens de buurt. Burgemeester Rik Frans (N-VA) zei in de gemeenteraad het dossier op de voet te volgen. “De leefbaarheid speelt mee in het al dan niet verlenen van een bouwvergunning.”

In diezelfde gemeenteraad hoorden de buurtbewoners over het positieve advies van de brandweer. “Ik betwijfel of die adviseurs ter plaatse zijn geweest. Ook ik woon daar en ik kreeg van de spuitgasten de raad dat ik bij een probleem zo gauw mogelijk moet gaan lopen. Nu geeft de brandweer het advies om hier nog huizen bij te bouwen. Spelen hier andere agenda’s mee?”, vraagt de buurt zich af.