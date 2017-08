Gasexplosie in Bastenaken: “Meerdere gewonden, rampenplan afgekondigd”

In Bastenaken, in de provincie Luxemburg, is dinsdagavond een ontploffing gebeurd, die hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan gas. Dat melden Sud Presse en RTL op hun website. Burgemeester Benoît Lutgen heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd.

De ontploffing vond plaats iets voor 21 uur in de Joseph-Renquinstraat, in een woning achter een restaurant. De hulpdiensten zijn in het centrum van Bastenaken massaal ter plaatse. Volgens de eerste info zijn er meerdere gewonden. Drie gewonden zouden er erg aan toe zijn, aldus Lutgen. Mogelijk liggen er ook mensen onder het puin. Een getuige heeft het in een kort gesprek met RTL over “meerdere gewonden” en een “vreselijke scène”.