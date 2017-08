Sallie (12) Oost-Vlaams ponykampioen

Niel - Sallie Vervliet (12) kroonde zich in de discipline Pony Jumping tot kampioen van Oost-Vlaanderen. Ze verlengt daarmee haar titel.

In Hof ter Kouter in Vosselare werd op zaterdag 26 en zondag 27 augustus het ponykampioenschap van Oost-Vlaanderen gereden. In totaal 47 amazonen jonger dan 16 jaar verschenen aan de start.

Sallie is de dochter van Johnny Vervliet, de uitbater van café Keizershof in Niel. “Ik beleefde twee spannende dagen”, vertelt Johnny Vervliet. “Na de selectiewedstrijd bleven er nog acht ruiters over. Op zondag moesten er twee omlopen worden gereden. De eerste had twaalf hindernissen, de tweede tien. Na het beëindigen van de eerste omloop bleven er nog drie ruiters in competitie. Deze drie - Brecht Gordier, Sallie en Aliki Rotsaert - hadden alle omlopen, zowel zaterdag als zondag, foutloos gereden. In de tweede omloop ging Aliki in de fout, zodat een laatste proef moest uitmaken wie van de twee kampioen van Oost-Vlaanderen ging worden. Deze laatste proef was een barrage op tijd. Brecht startte als eerste. Hij reed foutloos in een tijd van 39,5 seconden. Sallie moest dus niet alleen foutloos rijden, maar ook een snellere tijd neerzetten. Ik was op dit moment zenuwachtiger dan mijn dochter. Maar Sallie reed foutloos en zette een betere tijd neer: 38,16 seconden. Oost-Vlaanderen blijkt een vruchtbare grond voor mijn dochter.”