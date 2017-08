Xaverianen beroofd van wagen vol instrumenten

Aartselaar - De stand van harmonie De Xaverianen op de jaarmarkt bleef dinsdag onbemand. Op een affiche bood het bestuur de bezoekers zijn excuses aan. Dieven gingen aan de haal met de instrumenten.

Paul Van Looy laadde zijn mobilhome maandag in met instrumenten, een computer, versterker, video-installatie, boxen, mengtafel, bedrading en nog wat kleiner materiaal en parkeerde hem vervolgens in de Biesthoevelaan in Wilrijk, waar hij dinsdagochtend zou vertrekken naar de jaarmarkt in Aartselaar.

“Het gaat om een rustige omgeving”, zegt Van Looy. “Ik heb geen weet van veel diefstallen of vandalisme hier. Maar dinsdag was mijn mobilhome verdwenen.”

Het verlies van de instrumenten is een serieuze slag in het gezicht van De Xaverianen, maar het zal de werking van de vereniging niet hypothekeren. “Het zal wel behelpen zijn want we hebben niet meteen bombardons in reserve”, zegt voorzitter Frans D’Hooghe. “We hopen dat de wagen met de instrumenten en het materiaal vlug en onbeschadigd wordt teruggevonden.”

De politie verspreidde een opsporingsbericht en ook de harmonie zelf deed een oproep. Ze vraagt iedereen die iets verdachts heeft gezien dit aan de politie of de vereniging te melden. Het gaat om een Fiat Granduca met nummerplaat CY985.

0479.34.41.24