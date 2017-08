Stabroek - Luc Joppen (63) volgde maandag voor de laatste maal een gemeenteraad als secretaris. Op 1 september gaat hij met pensioen en neemt Sandra Denis (55) over. Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog luistert de gemeentesecretaris dan niet meer naar de naam Joppen.

Luc Joppen was net geen 29 toen hij begin jaren tachtig zijn vader Ward opvolgde als gemeentesecretaris. “Ik begon toen de eerste golf van gemeentefusies achter de rug was. In Stabroek was voor ...