Trucker verwond aan E34: illegalen betrapt toen ze in laadruimte wilden kruipen

Vosselaar - Bij een schermutseling met vluchtelingen op de snelwegparking van de E34 op de grens van Vosselaar en Gierle (Lille) is dinsdagochtend een Poolse trucker lichtgewond geraakt. De daders zijn weggevlucht.

Een Poolse vrachtwagenbestuurder merkte dinsdag om 4.30u op de parking aan het tankstation op de E34 in de richting van Antwerpen dat een groepje illegalen in de laadruimte van zijn truck wilde kruipen. De vluchtelingen hoopten op die manier in Groot-Brittannië te geraken. Het kwam uiteindelijk tot een schermutseling met enkele illegalen.

“De bestuurder raakte lichtgewond aan zijn gezicht en is naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht. Na verzorging heeft hij het ziekenhuis mogen verlaten en is hij verder kunnen rijden”, legt Rudy Remijsen, woordvoerder van de politie regio Turnhout, uit. “Het groepje illegalen vluchtte na het incident de bossen aan het Gielsbos in. Een ploeg van de federale wegpolitie kwam ter plaatse. De lokale politie regio Turnhout leverde bijstand door de daders te proberen op te sporen, maar we hebben ze in de donkere en bosrijke omgeving niet meer teruggevonden.”

Er was ook sprake dat de trucker met een mes in zijn gezicht zou zijn gestoken, maar dat kon de politie niet bevestigen.

Maatregelen

Het is niet de eerste keer dat aan de snelwegparking in Vosselaar vluchtelingen opduiken. Op maandag 31 juli pakte de politie daar veertien Irakezen op die hoopten zich in een vrachtwagen richting Engeland te kunnen verstoppen. De politie nam intussen maatregelen om de toestroom van illegalen aan de E34 te doen afnemen. “We hebben het Agentschap Wegen en Verkeer grote hekken laten plaatsen langs de parking. In de buurt staan ook lichten met sensoren die aanfloepen als er beweging is, maar heel wat mensen slagen er nog in om over die hekken te kruipen”, vertelt Rudy Remijsen. “Elke nacht tussen 22 en 6u is er een ploeg van de politie met twee personen aanwezig op de snelwegparking. Zo willen we het aanzuigeffect van illegalen op die plaats tegengaan. Als er iets ernstigs gebeurt in de buurt verlaten die inspecteurs natuurlijk wel de parking.”

De lokale politie zit volgende maand rond de tafel met de collega’s van de federale politie om het vluchtelingenprobleem te bespreken. “Het probleem is grotendeels verschoven naar de parkings langs de snelwegen. Vroeger zaten ze alleen in het Franse Calais, maar tegenwoordig duiken de illegalen overal op”, stelt Rudy Remijsen vast. “Niet alleen in de Kempen, maar ook in Ranst en op andere parkings in het land worden vluchtelingen die naar Groot-Brittannië willen gesignaleerd.”