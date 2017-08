Bio-Planet heropent na renovatie

Turnhout -

Bio-Planet op de Steenweg op Oosthoven in Turnhout was enkele weken dicht vanwege een grondige verbouwing. De winkel werd overzichtelijker en energiezuiniger. Nieuwe ledverlichting vermindert het energieverbruik met een derde. Vier dakkoepels zorgen bovendien voor meer daglicht in de winkel. Ze zijn uitgerust met gps-gestuurde reflectoren die meedraaien met de stand van de zon, zodat de winkel altijd maximaal profiteert van het daglicht. Bio-Planet is sinds 2008 gevestigd in Turnhout. De biosupermarkt van de Colruytgroep opent in het najaar nog een winkel in Mol.