Geel - De Tovertafel heeft zijn naam niet gestolen. Het stukje softwaretechnologie weet de personen met dementie in woonzorgcentrum Wedbos in Geel te begeesteren en zet hen samen in beweging.

Voor het personeel van woonzorgcentra (wzc) is het vaak moeilijk om mensen met dementie in beweging te krijgen. Vaak blijven ze passief in hun zetel zitten en zonderen ze zich af. Het wzc Wedbos in Geel ...