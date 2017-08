Einde van Il Magnifico? Inboedel populair Italiaans restaurant in beslag genomen

Chef Renzo Mela is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Foto: FRbe

Antwerpen - Het befaamde Italiaanse restaurant Il Magnifico, van de flamboyante chef Renzo Mela, is gesloten. Een deurwaarder heeft gisteren de volledige inboedel in beslag genomen.

Het einde van het glamoureuze restaurant aan de Waalsekaai, dat een eervolle vermelding kreeg in de culinaire gids Gault&Millau, lijkt in zicht. De rolluiken van de zaak blijven al enkele weken gesloten en de terrasplanten staan er dor en uitgedroogd bij. Gisterenmiddag stopte een vrachtwagen voor het restaurant en vervolgens haalden verhuizers de volledige inboedel van de zaak op. Stoelen, tafels, terrasmeubelen en flessen wijn werden op bevel van deurwaarder Jan Weyns in beslag genomen. Welke schuldeiser hem de opdracht gaf om het restaurant leeg te halen, wilde deurwaarder Jan Weyns niet zeggen. “Mijn beroepsgeheim verbiedt me om daar commentaar op te geven.”

Il Magnifico werd in 2013 gelanceerd door Renzo Mela, de flamboyante chef die in Antwerpen enige faam verwierf met restaurant Danieli Il Divino, dat hij verkocht aan een andere horecagroep. Renzo Mela combineert de liefde voor de pure Italiaanse keuken met een vleugje glamour en rock-’n-roll. Voor de deur staan een grote gele Hummer en een Harley Davidson, hij draagt zijn lange grijze haren in een bandana en heeft bijna evenveel tattoo’s als Radja Naingolan. En hij poseert met plezier met bekende dames als Tanja Dexters en Phaedra Hoste. Aan de muren van het restaurant hangen enorme foto’s van de verongelukte topfotograaf Marc Lagrange, met wie Renzo Mela persoonlijk bevriend was.

In het Antwerpse horecawereldje was al een tijdje bekend dat het niet zo goed ging met Renzo Mela en Il Magnifico. De rock-’n-rollchef kreeg ernstige gezondheidsproblemen, waardoor hij regelmatig gedwongen afwezig was in de zaak. “Renzo lijdt aan suikerziekte”, zegt een vriend. “Maar hij vertikte het om zijn levensstijl aan te passen. Hij at en dronk veel te graag mee met zijn klanten.”

De inval komt op een moment dat Renzo opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis, met ernstige gezondheidsproblemen. “Hij ligt alweer enkele weken in het ziekenhuis. Hopelijk komt het weer goed met hem.”

Van een officieel faillissement is voorlopig nog niets terug te vinden bij de rechtbank in Antwerpen. Renzo Mela was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.