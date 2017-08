Oplossing voor duiven aan station Berchem na klacht van Kristien Hemmerechts

Berchem - Het district wil de duiven onder de brug aan het station van Berchem vangen en ergens anders uitzetten. Het hoopt zo de overlast onder controle te krijgen.

Schrijfster Kristien Hemmerechts klaagde midden augustus de duivenmest aan onder de spoorwegbrug aan het station van Berchem. Zij had daarover het district Berchem en spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel aangeschreven, maar zonder resultaat. Volgens Bruno De Saegher (N-VA), districtsschepen van Openbaar Domein, lagen oplossingen niet voor de hand. Door de constructie van de brug en de passerende bussen was het hangen van een net niet alleen technisch moeilijk, maar ook zeer duur.

Nu lijkt er toch een mogelijke oplossing te zijn. Zo komen er onder en aan de spoorwegbrug kooien om de duiven te vangen. “De dieren zullen daarna worden onderzocht”, zegt De Saegher. “De zieke vogels zullen we spijtig genoeg moeten afmaken. De gezonde vogels worden ergens anders uitgezet.”

Daarnaast krijgt deze ruimte, in de volksmond beter bekend als ‘de put’, een grondige poetsbeurt. “Met houten panelen gaan we de diepe ruimtes onder de brug afsluiten voor de duiven”, zegt De Saegher. “Die panelen zijn wegneembaar, want de mensen van Infrabel moeten steeds in die ruimtes geraken. Aan de constructie van de brug kan niets gewijzigd worden, want ze is zo gebouwd om de trillingen van de treinen op te vangen.”

Het vangen van de duiven begint over enkele dagen.