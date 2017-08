Politie pakt vijftien illegalen op aan snelwegparking E19

Rumst - De politie van de zone Rupel (Rumst, Niel, Schelle, Boom, Hemiksem) heeft dinsdagochtend vijftien illegalen opgepakt.

Even voor vijf uur ’s ochtends werd de politie in bijstand geroepen door haar collega’s van de federale wegpolitie. “Zij hadden op de snelwegparking in Waarloos aan de E19 vijftien personen opgemerkt”, zegt Joris Van Camp van de politiezone Rupel. De verdachte personen vluchtten weg, maar konden door de opgetrommelde patrouilles gevat worden in de nabijgelegen Slijkenhoefstraat. “Het ging om drie minderjarigen en twaalf meerderjarigen”, legt Van Camp uit. De minderjarigen werden overgebracht naar een centrum voor illegalen. “De twaalf meerderjarigen kregen een bevel om het grondgebied te verlaten”, aldus nog Van Camp. “Of zagen hun al gekregen bevel vernieuwd worden.”

De mannen gaven aan van Eritrea te zijn. Ze waren vermoedelijk op zoek naar een vrachtwagen om hun weg naar Groot-Brittannië verder te zetten.