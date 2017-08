Papa Beer Dirk Van Tichelt is nog niet uitgevochten: "Ik stond kotsend op de tatami"

Dirk Van Tichelt (33), Beer van Brecht en Held van Rio met zijn olympisch brons en blauw oog als souvenir van een heuglijk avondje uit, vecht vandaag in Boedapest voor zijn derde WK-medaille. Kerstekindje Arthur en een gescheurd ligament beperkten zijn optreden dit jaar echter tot één enkel tornooi. “Dat stoort niet. Op training gaat het er potiger aan toe dan in competitie.”

“Gaan we hier zitten?” Hier, dat is een kleurige zithoek van Flipper, een vakantiecentrum voor zeeklassen en dies meer in De Panne. Vlak bij zijn judoclub in Koksijde, waar Dirk Van Tichelt ...