Hoogstraten - Dirk Thys (45) uit Hoogstraten is vanavond te zien in Bake Off Vlaanderen op Vier, een wedstrijd die op zoek gaat naar de meest getalenteerde thuisbakker. “Ik deel vaak lekkernijen uit aan buren en familie.”

Bake Off Vlaanderen is de Vlaamse versie van The Great British Bake Off, al zeven zomers op rij een grote kijkcijferhit voor de BBC in Groot-Brittannië. In een grote witte tent op een prachtig domein ...