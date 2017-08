US OPEN. Federer heeft vijf sets nodig maar stoot door, titelverdedigster bij vrouwen meteen uitgeschakeld

Verrassing van formaat: de Duitse titelverdedigster Angelique Kerber is in de eerste ronde al uitgeschakeld op de US Open. Kerber verloor met 6-3 en 6-1 van de Japanse Naomi Osaka, de nummer 45 van de wereld. Bij de mannen stoot Roger Federer door, al had hij daar wel vijf sets voor nodig tegen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP-70).

Door de nederlaag verdwijnt Kerber, vorige maand nog nummer een van de wereld, uit de top tien van de wereldranglijst. Osaka neemt het om een plaats in de zestiende finales het hardcourt van Flushing Meadows op tegen de winnares van de partij tussen de Tsjechische Denisa Allertova (WTA-90) en de Zweedse Rebecca Peterson (WTA-196).

Federer door na vijf sets

De nummer drie van de wereld en favoriet voor de eindoverwinning op de US Open, Roger Federer, had dinsdag vijf sets nodig om de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 70) te verslaan en door te kunnen gaan naar de tweede ronde. De wedstrijd duurde meer dan 2,5 uur. Setstanden waren 4-6, 6-2, 6-1, 1-6 en 6-4.

Foto: AP

Enkel bij zijn eerste deelname aan de US Open, in 2000, had Federer in de eerste vijf sets nodig om zijn tegenstander te verslaan. Eerder dit jaar won de Zwitser al de Australian Open en Wimbledon.

In de volgende ronde zal hij het moeten opnemen tegen de Sloveen Blaz Kavcic of de Rus Michail Joezjnij.

Als de 36-jarige de eindoverwinning binnenhaalt op Flushing Meadows wordt het zijn eerste overwinning daar sinds 2008. Bovendien zou hij opnieuw bovenaan de wereldranglijst staan.

Foto: AP

Foto: AP